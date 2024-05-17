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Амлодипин-Тева таблетки 5 мг блистер, №90 - Запорожье (890771) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
91,03
Экономия: -15,41 грн
75,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
79,85 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
88,48
Экономия: -10,06 грн
78,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
79,85 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
88,36
Экономия: -10,27 грн
78,09 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
86,02
Экономия: -4,56 грн
81,46 грн
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
91,14
Экономия: -5,86 грн
85,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), блистер (5)
89,97
Экономия: -16,90 грн
73,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: таблетки (60)
91,90
Экономия: -13,88 грн
78,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
95,75
Экономия: -5,74 грн
90,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
84,55
Экономия: -6,63 грн
77,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
85,46
Экономия: -7,41 грн
78,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
88,78
Экономия: -4,62 грн
84,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
91,90
Экономия: -6,84 грн
85,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
86,69
Экономия: -8,64 грн
78,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
86,50
Экономия: -9,98 грн
76,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
91,25
Экономия: -9,43 грн
81,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (2)
90,53
Экономия: -12,66 грн
77,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
88,25
Экономия: -10,36 грн
77,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (1)
88,35
Экономия: -10,01 грн
78,34 грн