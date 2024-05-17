Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаАмлодипинАмлодипин-ТеваЦены в аптеках

Амлодипин-Тева таблетки 5 мг блистер, №90 - Львов (890771) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
82,82
Экономия: -4,32 грн
78,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), блистер (6)
85,96
Экономия: -7,80 грн
78,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: таблетки (80)
93,34
Экономия: -11,84 грн
81,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
86,30
Экономия: -8,05 грн
78,25 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
86,82
Экономия: -8,24 грн
78,58 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (2)
88,46
Экономия: -10,57 грн
77,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2), блистер (8)
89,97
Экономия: -12,10 грн
77,87 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
93,35
Экономия: -14,87 грн
78,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (3)
83,70
Экономия: -5,78 грн
77,92 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
84,67
Экономия: -6,75 грн
77,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (2)
79,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
91,54
Экономия: -10,75 грн
80,79 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
90,05
Экономия: -12,03 грн
78,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: упаковка (1)
79,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (2), блистер (7)
90,32
Экономия: -16,62 грн
73,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (2), блистер (4)
92,86
Экономия: -13,33 грн
79,53 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
84,42
Экономия: -5,92 грн
78,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
85,32
Экономия: -7,16 грн
78,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
84,32
Экономия: -6,31 грн
78,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: упаковка (1)
85,23
Экономия: -7,23 грн
78,00 грн