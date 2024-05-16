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Амлодипин-Тева таблетки 5 мг блистер, №90 - Киев (890771) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
84,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
79,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
91,90
Экономия: -16,02 грн
75,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
91,53
Экономия: -15,65 грн
75,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1), блистер (8)
94,38
Экономия: -16,33 грн
78,05 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
86,87
Экономия: -6,80 грн
80,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
88,59
Экономия: -10,36 грн
78,23 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (2)
83,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
90,02
Экономия: -14,14 грн
75,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: таблетки (80)
86,45
Экономия: -8,20 грн
78,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (1)
75,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
75,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
90,56
Экономия: -12,08 грн
78,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
87,63
Экономия: -8,95 грн
78,68 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Константиновская / Ярославская, 15/23
Всего: упаковка (3)
86,60
Экономия: -3,00 грн
83,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1), блистер (3)
90,86
Экономия: -12,15 грн
78,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
91,92
Экономия: -13,87 грн
78,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: таблетки (60)
95,05
Экономия: -17,00 грн
78,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
89,36
Экономия: -13,48 грн
75,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1), блистер (3)
91,36
Экономия: -17,73 грн
73,63 грн