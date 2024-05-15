Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаАмлодипинАмлодипин-ТеваЦены в аптеках

Амлодипин-Тева таблетки 5 мг блистер, №90 - Днепр (Днепропетровск) (890771) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), блистер (2)
90,82
Экономия: -12,59 грн
78,23 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
88,14
Экономия: -10,13 грн
78,01 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3)
87,43
Экономия: -9,27 грн
78,16 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
79,84 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
92,70
Экономия: -14,22 грн
78,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
85,92
Экономия: -7,87 грн
78,05 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
83,36
Экономия: -6,14 грн
77,22 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
82,37
Экономия: -5,15 грн
77,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
79,85 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (2)
79,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (2)
84,47
Экономия: -6,55 грн
77,92 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
86,90
Экономия: -8,85 грн
78,05 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
79,85 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
82,66
Экономия: -5,28 грн
77,38 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
87,35
Экономия: -8,97 грн
78,38 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
82,61
Экономия: -5,23 грн
77,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
90,47
Экономия: -13,29 грн
77,18 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
90,90
Экономия: -13,72 грн
77,18 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (3)
86,66
Экономия: -8,28 грн
78,38 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
82,42
Экономия: -4,41 грн
78,01 грн