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Амлодипин-Тева таблетки 10 мг блистер, №90 - Запорожье (890770) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
147,69
Экономия: -25,00 грн
122,69 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
129,55 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
140,54
Экономия: -14,54 грн
126,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
145,43
Экономия: -16,39 грн
129,04 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
129,56 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
141,65
Экономия: -7,58 грн
134,07 грн
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
147,88
Экономия: -9,52 грн
138,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
146,04
Экономия: -27,28 грн
118,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
141,19
Экономия: -21,18 грн
120,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
147,31
Экономия: -8,95 грн
138,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
140,91
Экономия: -10,90 грн
130,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
142,28
Экономия: -12,20 грн
130,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
142,99
Экономия: -7,47 грн
135,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
149,48
Экономия: -11,12 грн
138,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
144,33
Экономия: -14,25 грн
130,08 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1), блистер (6)
151,28
Экономия: -15,48 грн
135,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (2), блистер (6)
146,88
Экономия: -20,39 грн
126,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: таблетки (80)
145,07
Экономия: -16,90 грн
128,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (2)
143,93
Экономия: -16,17 грн
127,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (2)
129,56 грн