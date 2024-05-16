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Амлодипин-Тева таблетки 10 мг блистер, №90 - Харьков (890770) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
132,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
132,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
132,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
132,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1), блистер (6)
150,80
Экономия: -22,35 грн
128,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
153,24
Экономия: -25,77 грн
127,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
150,88
Экономия: -22,43 грн
128,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (2)
140,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
132,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
132,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
132,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
132,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
132,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1), блистер (3)
148,07
Экономия: -24,82 грн
123,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2), блистер (7)
140,97
Экономия: -12,66 грн
128,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: таблетки (60)
144,30
Экономия: -15,45 грн
128,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
147,78
Экономия: -20,17 грн
127,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
146,46
Экономия: -18,12 грн
128,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
129,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
137,40
Экономия: -10,34 грн
127,06 грн