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Амлодипин-Тева таблетки 10 мг блистер, №90 - Днепр (Днепропетровск) (890770) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (8), блистер (2)
149,12
Экономия: -20,52 грн
128,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
132,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
132,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
132,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
132,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
132,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
132,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
132,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: таблетки (60)
140,17
Экономия: -14,72 грн
125,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
132,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
129,56 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
152,91
Экономия: -23,31 грн
129,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
132,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
132,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
132,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
141,63
Экономия: -12,84 грн
128,79 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
132,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
132,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
132,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
138,30
Экономия: -10,05 грн
128,25 грн