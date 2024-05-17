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Амлодипин-Тева таблетки 10 мг блистер, №30 - Запорожье (412509) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 237 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: таблетки (20)
50,79
Экономия: -7,59 грн
43,20 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки (10)
50,79
Экономия: -7,59 грн
43,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (4)
43,57
Экономия: -0,37 грн
43,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1), блистер (2)
44,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
53,36
Экономия: -9,05 грн
44,31 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (6), блистер (1)
50,77
Экономия: -6,53 грн
44,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
45,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
49,25
Экономия: -4,23 грн
45,02 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
49,23
Экономия: -6,03 грн
43,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), блистер (1)
46,02 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
50,66
Экономия: -7,46 грн
43,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (4), блистер (1)
50,70
Экономия: -6,30 грн
44,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
50,20
Экономия: -5,18 грн
45,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (7), блистер (2)
45,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (5)
51,62
Экономия: -6,32 грн
45,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
48,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки (20)
43,38 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
50,69
Экономия: -7,49 грн
43,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3), блистер (2)
52,01
Экономия: -7,98 грн
44,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (7), блистер (2)
50,33
Экономия: -6,02 грн
44,31 грн