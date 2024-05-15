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Амлодипин-Тева таблетки 10 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (412509) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 309 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (21)
52,90
Экономия: -8,81 грн
44,09 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (13), блистер (1)
51,38
Экономия: -7,22 грн
44,16 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (4), блистер (2)
50,70
Экономия: -2,30 грн
48,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (4), блистер (2)
50,70
Экономия: -6,40 грн
44,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (5), блистер (2)
53,07
Экономия: -8,95 грн
44,12 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (3), блистер (1)
50,70
Экономия: -2,30 грн
48,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (4), блистер (1)
43,95 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
50,75
Экономия: -5,73 грн
45,02 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
50,70
Экономия: -2,30 грн
48,40 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3), блистер (1)
50,70
Экономия: -2,30 грн
48,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), блистер (2)
50,70
Экономия: -2,30 грн
48,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (5), блистер (2)
50,70
Экономия: -2,30 грн
48,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), блистер (1)
50,76
Экономия: -6,83 грн
43,93 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2), блистер (2)
50,70
Экономия: -2,30 грн
48,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (8)
46,83 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (20), блистер (3)
51,64
Экономия: -5,71 грн
45,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
54,14
Экономия: -9,70 грн
44,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (8)
49,81
Экономия: -4,79 грн
45,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (7)
52,95
Экономия: -8,50 грн
44,45 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3), блистер (2)
50,70
Экономия: -2,30 грн
48,40 грн