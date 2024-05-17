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Амлодипин-Тева таблетки 5 мг блистер, №30 - Запорожье (412507) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
29,80
Экономия: -4,60 грн
25,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (8)
28,93
Экономия: -3,73 грн
25,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (3)
26,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
31,32
Экономия: -5,31 грн
26,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3), блистер (2)
29,84
Экономия: -3,96 грн
25,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (9)
27,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
29,38
Экономия: -2,92 грн
26,46 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (7)
29,80
Экономия: -4,60 грн
25,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: блистер (2)
26,73 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
29,80
Экономия: -4,60 грн
25,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
28,90
Экономия: -2,70 грн
26,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
29,50
Экономия: -3,04 грн
26,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (3)
26,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (6)
30,44
Экономия: -3,91 грн
26,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
28,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
27,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
29,80
Экономия: -4,60 грн
25,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (6), блистер (2)
30,39
Экономия: -4,38 грн
26,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
29,61
Экономия: -3,72 грн
25,89 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3), блистер (2)
28,90
Экономия: -0,40 грн
28,50 грн