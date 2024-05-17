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Азитер® капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг, №6 - Одесса (425098) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27-А
Всего: капли глазные, раствор (3)
193,34
Экономия: -15,33 грн
178,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
Всего: капли глазные, раствор (4)
193,39
Экономия: -15,38 грн
178,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: капли глазные, раствор (1)
164,06
Экономия: -0,93 грн
163,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Д
Всего: капли глазные, раствор (2)
189,05
Экономия: -11,04 грн
178,01 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: капли глазные, раствор (3)
189,20
Экономия: -15,20 грн
174,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
Всего: капли глазные, раствор (2)
194,06
Экономия: -16,05 грн
178,01 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: капли глазные, раствор (3)
191,88
Экономия: -15,88 грн
176,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: контейнер однодозовый (2)
177,30
Экономия: -15,80 грн
161,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Героев ОУН, 26
Всего: контейнер однодозовый (1)
161,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Краснополье, ул. Победы, 17
Всего: упаковка (1)
197,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Перечин, ул. Ужанская, 14
Всего: капли глазные, раствор (1)
184,15
Экономия: -6,14 грн
178,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Любешов, ул. Независимости, 14
Всего: капли глазные, раствор (1)
195,53
Экономия: -17,52 грн
178,01 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом