К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Краснополье, ул. Победы, 17 Всего: упаковка (1) 197,90 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Героев ОУН, 26 Всего: контейнер однодозовый (1) 161,50 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Великотырновская, 35/2 Всего: контейнер однодозовый (2) 177,30 Экономия: -15,80 грн 161,50 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, бульв. Строителей, 41-А Всего: капли глазные, раствор (2) 194,06 Экономия: -16,05 грн 178,01 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж Всего: капли глазные, раствор (3) 189,20 Экономия: -15,20 грн 174,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А Всего: капли глазные, раствор (3) 191,88 Экономия: -15,88 грн 176,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Покров, ул. Героев Украины, 6-Б Всего: капли глазные, раствор (4) 193,39 Экономия: -15,38 грн 178,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Д Всего: капли глазные, раствор (2) 189,05 Экономия: -11,04 грн 178,01 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новоднестровск, м-н Молодежный, 7 Всего: капли глазные, раствор (1) 162,90 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Любешов, ул. Независимости, 14 Всего: капли глазные, раствор (1) 195,53 Экономия: -17,52 грн 178,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, ул. Городоцкая, 149 Всего: упаковка (1) 200,90 Экономия: -22,89 грн 178,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Перечин, ул. Ужанская, 14 Всего: капли глазные, раствор (1) 184,15 Экономия: -6,14 грн 178,01 грн Забронировать