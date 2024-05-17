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БАЛАНСИРУЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА "LABORATORIOS BABE" STOP AKN 50 мл - Одесса (526672) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (5)
569,93
Экономия: -70,47 грн
499,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
555,57
Экономия: -75,40 грн
480,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
527,14
Экономия: -62,02 грн
465,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
560,23
Экономия: -80,06 грн
480,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
538,87
Экономия: -71,71 грн
467,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (2)
531,42
Экономия: -38,25 грн
493,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
526,68
Экономия: -46,77 грн
479,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
529,38
Экономия: -44,88 грн
484,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
537,83
Экономия: -83,33 грн
454,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
541,06
Экономия: -76,96 грн
464,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (2)
537,80
Экономия: -71,66 грн
466,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
525,76
Экономия: -65,20 грн
460,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
563,07
Экономия: -70,04 грн
493,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (1)
556,91
Экономия: -50,48 грн
506,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (2)
543,35
Экономия: -99,65 грн
443,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
518,77
Экономия: -85,23 грн
433,54 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-А
Всего: упаковка (1)
539,69
Экономия: -98,82 грн
440,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
567,36
Экономия: -65,22 грн
502,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
552,03
Экономия: -54,71 грн
497,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (1)
524,24
Экономия: -49,03 грн
475,21 грн