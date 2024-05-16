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БАЛАНСИРУЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА "LABORATORIOS BABE" STOP AKN 50 мл - Харьков (526672) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
534,07
Экономия: -77,11 грн
456,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
537,12
Экономия: -55,35 грн
481,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (4)
536,87
Экономия: -50,55 грн
486,32 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
530,65
Экономия: -66,05 грн
464,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
568,05
Экономия: -72,88 грн
495,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
534,90
Экономия: -64,24 грн
470,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
531,77
Экономия: -53,53 грн
478,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
554,08
Экономия: -86,50 грн
467,58 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
562,86
Экономия: -65,82 грн
497,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (1)
531,36
Экономия: -60,70 грн
470,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
540,91
Экономия: -67,63 грн
473,28 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
562,75
Экономия: -41,86 грн
520,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
538,63
Экономия: -61,40 грн
477,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
568,70
Экономия: -59,59 грн
509,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
536,66
Экономия: -74,08 грн
462,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
529,04
Экономия: -40,70 грн
488,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
537,93
Экономия: -51,61 грн
486,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
541,16
Экономия: -56,66 грн
484,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
542,18
Экономия: -53,60 грн
488,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
567,30
Экономия: -51,23 грн
516,07 грн