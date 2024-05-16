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L-БЕТАРГИН раствор стик 10 мл, №20 - Львов (481113) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 235 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
742,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
850,13
Экономия: -87,82 грн
762,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
702,59 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
771,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2), стик (9)
787,42
Экономия: -105,52 грн
681,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
796,99
Экономия: -82,01 грн
714,98 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
742,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
702,59 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
819,93 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1), стик (17)
1165,30
Экономия: -454,70 грн
710,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: раствор (6)
742,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
861,99
Экономия: -147,01 грн
714,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: раствор (8)
844,99
Экономия: -130,01 грн
714,98 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (3)
742,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (6), стик (3)
769,14
Экономия: -81,20 грн
687,94 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), стик (2)
1161,10
Экономия: -450,50 грн
710,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), стик (1)
829,32
Экономия: -154,71 грн
674,61 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (3)
742,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
780,99
Экономия: -66,01 грн
714,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: раствор (10)
885,99
Экономия: -171,01 грн
714,98 грн