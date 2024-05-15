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L-БЕТАРГИН раствор стик 10 мл, №20 - Днепр (Днепропетровск) (481113) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 306 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6), стик (4)
833,35
Экономия: -95,49 грн
737,86 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (12), стик (3)
757,21
Экономия: -28,21 грн
729,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: стик (4)
900,60
Экономия: -165,50 грн
735,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), стик (4)
1165,30
Экономия: -454,70 грн
710,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), стик (15)
848,88
Экономия: -104,86 грн
744,02 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), стик (3)
963,40
Экономия: -228,30 грн
735,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: стик (13)
717,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
813,99
Экономия: -98,30 грн
715,69 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
1084,10
Экономия: -349,00 грн
735,10 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
959,50
Экономия: -224,40 грн
735,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), стик (4)
1144,40
Экономия: -409,30 грн
735,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: стик (12)
1035,40
Экономия: -300,30 грн
735,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), стик (15)
823,13
Экономия: -126,44 грн
696,69 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: стик (14)
1015,10
Экономия: -280,00 грн
735,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: раствор (18)
745,41 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3), стик (11)
770,65
Экономия: -83,98 грн
686,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (4), стик (3)
894,40
Экономия: -162,83 грн
731,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
786,99
Экономия: -71,30 грн
715,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (6), стик (14)
855,18
Экономия: -158,49 грн
696,69 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
702,59 грн