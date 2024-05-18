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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществАСКОРБИНЧИК тм "ZUBBY"Цены в аптеках

АСКОРБИНЧИК тм "ZUBBY" таблетки 3 г со вкусом апельсина, №10 - Запорожье (527415) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (3)
10,60
Экономия: -2,55 грн
8,05 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (12)
10,60
Экономия: -2,55 грн
8,05 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
10,60
Экономия: -2,55 грн
8,05 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (11)
7,60 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом