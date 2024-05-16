К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21 Всего: упаковка (2) 138,00 Экономия: -18,00 грн 120,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Тернополь, ул. Русская, 40 Всего: упаковка (1) 138,00 Экономия: -18,00 грн 120,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Коломыя, пл. Привокзальная, 2-Д Всего: упаковка (1) 138,00 Экономия: -18,00 грн 120,00 грн Забронировать

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Каменец-Подольский, ул. Леси Украинки, 58 Всего: упаковка (1) 148,00 грн