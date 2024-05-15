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Swiss Energy Vitamin C Витамин C 1000 мг таблетки шипучие, №20 - Харьков (712084) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
Всего: упаковка (2)
138,00
Экономия: -18,00 грн
120,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (1)
138,00
Экономия: -18,00 грн
120,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Привокзальная, 2-Д
Всего: упаковка (1)
138,00
Экономия: -18,00 грн
120,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Леси Украинки, 58
Всего: упаковка (1)
148,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом