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Now Foods витамин C-500 аскорбат капсулы, №30 - Запорожье (709353) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
249,54
Экономия: -13,85 грн
235,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
253,11
Экономия: -11,11 грн
242,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
256,92
Экономия: -21,23 грн
235,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
245,41
Экономия: -12,51 грн
232,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
277,34
Экономия: -41,65 грн
235,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
254,13
Экономия: -18,44 грн
235,69 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
248,99
Экономия: -30,44 грн
218,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
254,26
Экономия: -18,57 грн
235,69 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
261,81
Экономия: -26,12 грн
235,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
262,60
Экономия: -26,91 грн
235,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
276,62
Экономия: -40,93 грн
235,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
245,19
Экономия: -10,29 грн
234,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
246,16
Экономия: -10,47 грн
235,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
270,48
Экономия: -34,79 грн
235,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
251,29
Экономия: -15,60 грн
235,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
252,38
Экономия: -16,69 грн
235,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
226,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
236,64
Экономия: -10,64 грн
226,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
252,72
Экономия: -17,03 грн
235,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
231,53
Экономия: -10,84 грн
220,69 грн