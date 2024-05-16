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Now Foods витамин C-500 аскорбат капсулы, №30 - Львов (709353) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
222,21 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
251,56
Экономия: -0,19 грн
251,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
222,21 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
315,00
Экономия: -77,60 грн
237,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
260,09
Экономия: -41,54 грн
218,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
232,08
Экономия: -30,85 грн
201,23 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
315,00
Экономия: -77,60 грн
237,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
258,47
Экономия: -63,34 грн
195,13 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
249,99
Экономия: -31,44 грн
218,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
320,99
Экономия: -102,44 грн
218,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
249,99
Экономия: -31,44 грн
218,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
270,99
Экономия: -52,44 грн
218,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
288,99
Экономия: -70,44 грн
218,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
249,06
Экономия: -53,72 грн
195,34 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
315,00
Экономия: -77,60 грн
237,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
307,99
Экономия: -89,44 грн
218,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
240,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
279,99
Экономия: -61,44 грн
218,55 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
230,99
Экономия: -12,44 грн
218,55 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (3)
315,00
Экономия: -77,60 грн
237,40 грн