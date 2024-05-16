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Now Foods витамин C-500 аскорбат капсулы, №30 - Киев (709353) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 679 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
288,99
Экономия: -70,44 грн
218,55 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
315,00
Экономия: -77,60 грн
237,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 51 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
315,00
Экономия: -77,60 грн
237,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
218,54 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
246,91 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (3)
315,00
Экономия: -77,60 грн
237,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
250,71 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
315,00
Экономия: -77,60 грн
237,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 51 мин
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
249,83 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
315,00
Экономия: -77,60 грн
237,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
266,93
Экономия: -74,62 грн
192,31 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
315,00
Экономия: -77,60 грн
237,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
315,00
Экономия: -77,60 грн
237,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (4)
273,58
Экономия: -78,99 грн
194,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
268,99
Экономия: -50,44 грн
218,55 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
263,60
Экономия: -26,20 грн
237,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
315,00
Экономия: -77,60 грн
237,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (2)
248,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
252,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
257,47
Экономия: -64,61 грн
192,86 грн