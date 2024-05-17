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Алмиба раствор 120 мл, №1 - Одесса (482148) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
404,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
437,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
488,09
Экономия: -29,19 грн
458,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
393,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
453,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
435,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
483,22
Экономия: -20,32 грн
462,90 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
444,67 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
484,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
447,96 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Всего: упаковка (1)
483,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
433,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
Всего: упаковка (1)
518,22
Экономия: -66,06 грн
452,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
Всего: упаковка (2)
532,88
Экономия: -58,84 грн
474,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
483,15
Экономия: -17,62 грн
465,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: упаковка (1)
483,92
Экономия: -21,02 грн
462,90 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Усатово, ул. Леси Украинки, 151
Всего: упаковка (1)
404,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, ул. Химиков, 22/3
Всего: упаковка (1)
435,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (9)
484,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
Всего: упаковка (3)
437,90 грн