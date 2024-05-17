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Алмиба раствор 120 мл, №1 - Львов (482148) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
458,63
Экономия: -20,63 грн
438,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
504,81
Экономия: -68,05 грн
436,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (2)
404,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 187
Всего: упаковка (1)
504,99
Экономия: -82,43 грн
422,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Орлика Филиппа, 4
Всего: упаковка (2)
555,99
Экономия: -133,43 грн
422,56 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
463,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (1)
446,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
497,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (3)
493,45
Экономия: -29,55 грн
463,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
481,44
Экономия: -30,44 грн
451,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
454,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (3)
467,83
Экономия: -23,93 грн
443,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
478,11
Экономия: -25,08 грн
453,03 грн
В других городах:
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 12
Всего: упаковка (1)
426,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2
Всего: упаковка (2)
525,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (2)
484,01
Экономия: -45,94 грн
438,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
Всего: упаковка (2)
504,99
Экономия: -82,43 грн
422,56 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
Всего: упаковка (1)
485,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
469,58
Экономия: -34,43 грн
435,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: упаковка (1)
467,07
Экономия: -27,61 грн
439,46 грн