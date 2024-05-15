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Алмиба раствор 120 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (482148) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
469,71
Экономия: -19,09 грн
450,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
500,58
Экономия: -49,96 грн
450,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
513,98
Экономия: -48,09 грн
465,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (1)
480,88
Экономия: -30,04 грн
450,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 12
Всего: упаковка (2)
487,68
Экономия: -37,58 грн
450,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
503,45
Экономия: -53,35 грн
450,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (1)
506,81
Экономия: -30,51 грн
476,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
500,35
Экономия: -49,80 грн
450,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
467,13
Экономия: -16,23 грн
450,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
458,68
Экономия: -15,68 грн
443,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (2)
506,12
Экономия: -34,57 грн
471,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (1)
502,99
Экономия: -82,69 грн
420,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (2)
472,43
Экономия: -26,76 грн
445,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
483,91
Экономия: -44,09 грн
439,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (2)
460,86
Экономия: -24,69 грн
436,17 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
515,00
Экономия: -82,00 грн
433,00 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
515,00
Экономия: -82,00 грн
433,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
521,14
Экономия: -78,53 грн
442,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
502,46
Экономия: -62,45 грн
440,01 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
498,00
Экономия: -65,00 грн
433,00 грн