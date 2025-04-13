Бишофит для внутреннего применения (Bishofit)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
179,30
Экономия при брони: -43,51 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
6.3 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
176,70
Экономия при брони: -42,89 грн
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БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
164,90
Экономия при брони: -8,68 грн
Авк фарм
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
134.5 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
158,00
Экономия при брони: -4,74 грн
Авк фарм
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
218.6 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
131,50
Экономия при брони: -3,94 грн
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Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
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БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
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БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
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