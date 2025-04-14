Бишофит для внутреннего применения (Bishofit)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
7.7 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
164.9 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
162,78
Экономия при брони: -9,55 грн
Бажаемо здоровья
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
196.3 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-Б
381.1 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
164,90
Экономия при брони: -8,68 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
404.1 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
176,70
Экономия при брони: -42,89 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
408.1 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
179,30
Экономия при брони: -43,51 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
542.2 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
158,00
Экономия при брони: -4,74 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
564.5 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
564.9 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
569.6 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
572.9 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
625.0 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
131,50
Экономия при брони: -3,94 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
656.3 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
152,50
Экономия при брони: -4,57 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
668.9 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
129,50
Экономия при брони: -3,88 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
671.0 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 49
671.4 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
672.4 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП
80,00
Экономия при брони: -2,40 грн
Социальная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
721.8 км
БИШОФИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 мл №1
Т.В.К. ГРУП