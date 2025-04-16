Николаев (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
244,71
Экономия при брони: -13,85 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
244,88
Экономия при брони: -18,42 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
245,85
Экономия при брони: -26,68 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
245,15
Экономия при брони: -20,61 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
239,33
Экономия при брони: -11,03 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
246,45
Экономия при брони: -22,43 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
246,71
Экономия при брони: -25,66 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
241,93
Экономия при брони: -17,91 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Медпрепараты
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
232,98
Экономия при брони: -11,66 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 154
4.2 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Медпрепараты
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
245,66
Экономия при брони: -14,87 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG