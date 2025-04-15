Львов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
273,10
Экономия при брони: -85,00 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
D.s.
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
247,15
Экономия при брони: -16,31 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
239,01
Экономия при брони: -8,86 грн
D.s.
Львов, ул. Пекарская, 33
1.8 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
242,49
Экономия при брони: -7,97 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
273,10
Экономия при брони: -85,00 грн