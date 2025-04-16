Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
237,60
Экономия при брони: -17,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
243,72
Экономия при брони: -24,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
245,06
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
244,48
Экономия при брони: -25,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
244,04
Экономия при брони: -24,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
234,95
Экономия при брони: -15,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
241,60
Экономия при брони: -22,74 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
241,91
Экономия при брони: -23,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
232,24
Экономия при брони: -24,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
244,57
Экономия при брони: -23,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
241,14
Экономия при брони: -16,84 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
247,89
Экономия при брони: -28,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
241,84
Экономия при брони: -22,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG