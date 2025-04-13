Харьков (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
247,42
Экономия при брони: -20,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
247,39
Экономия при брони: -15,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
245,48
Экономия при брони: -20,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
241,58
Экономия при брони: -16,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
5.1 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
232,43
Экономия при брони: -16,16 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
230,25
Экономия при брони: -11,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
5.8 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
247,28
Экономия при брони: -16,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
235,53
Экономия при брони: -11,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
245,42
Экономия при брони: -14,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 1-А
6.2 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
244,60
Экономия при брони: -18,28 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Золочевская, 12
6.6 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
236,11
Экономия при брони: -11,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
246,93
Экономия при брони: -22,43 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
6.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG