Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
243,77
Экономия при брони: -26,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
238,43
Экономия при брони: -19,78 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
239,38
Экономия при брони: -9,28 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
239,03
Экономия при брони: -20,38 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
235,71
Экономия при брони: -14,13 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
273,10
Экономия при брони: -81,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
238,43
Экономия при брони: -20,67 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
243,23
Экономия при брони: -13,17 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
241,51
Экономия при брони: -18,96 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г №1
Delta Medical Promotions AG
239,66
Экономия при брони: -14,81 грн