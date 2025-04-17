Антарес раствор для инъекций (Antares solution for injection)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
307,88
Экономия при брони: -33,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1004,30
Экономия при брони: -59,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1053,66
Экономия при брони: -163,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1004,30
Экономия при брони: -59,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1004,30
Экономия при брони: -59,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1004,30
Экономия при брони: -59,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1057,10
Экономия при брони: -120,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1065,80
Экономия при брони: -131,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1004,00
Экономия при брони: -58,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
935,73
Экономия при брони: -87,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
983,52
Экономия при брони: -135,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1004,30
Экономия при брони: -59,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1056,33
Экономия при брони: -150,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1024,45
Экономия при брони: -118,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1004,00
Экономия при брони: -58,80 грн