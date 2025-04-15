Антарес раствор для инъекций (Antares solution for injection)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1061,40
Экономия при брони: -102,70 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1001,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
493,60
Экономия при брони: -35,25 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1003,50
Экономия при брони: -86,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1003,50
Экономия при брони: -86,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1037,43
Экономия при брони: -81,24 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1059,20
Экономия при брони: -100,06 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1004,30
Экономия при брони: -87,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
987,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1003,50
Экономия при брони: -86,80 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1028,00
Экономия при брони: -111,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум