Антарес раствор для инъекций (Antares solution for injection)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1003,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1077,12
Экономия при брони: -203,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
940,00
Экономия при брони: -86,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1050,50
Экономия при брони: -104,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1077,43
Экономия при брони: -147,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1053,80
Экономия при брони: -149,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1051,90
Экономия при брони: -147,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
987,20
Экономия при брони: -75,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1044,20
Экономия при брони: -139,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1041,40
Экономия при брони: -180,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
940,40
Экономия при брони: -28,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1033,02
Экономия при брони: -129,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1032,27
Экономия при брони: -129,05 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум