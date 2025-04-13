Антарес раствор для инъекций (Antares solution for injection)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 384 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1002,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1025,97
Экономия при брони: -70,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1093,88
Экономия при брони: -172,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
789,04
Экономия при брони: -26,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1003,50
Экономия при брони: -50,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1004,30
Экономия при брони: -51,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум