Антарес раствор для инъекций (Antares solution for injection)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
923,20
Экономия при брони: -27,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1028,00
Экономия при брони: -90,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
903,87
Экономия при брони: -60,39 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1055,24
Экономия при брони: -173,85 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
823,12
Экономия при брони: -73,36 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
468,53
Экономия при брони: -25,02 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1004,30
Экономия при брони: -67,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1027,72
Экономия при брони: -146,33 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1004,30
Экономия при брони: -67,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1031,78
Экономия при брони: -149,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1053,66
Экономия при брони: -130,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум