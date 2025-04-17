Киев
Антарес раствор для инъекций (Antares solution for injection)

Антарес раствор для инъекций (Antares solution for injection)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 96 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
562,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
917,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
923,20
Экономия при брони: -27,70 грн
895,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
895,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1028,00
Экономия при брони: -90,80 грн
937,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
903,87
Экономия при брони: -60,39 грн
843,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1055,24
Экономия при брони: -173,85 грн
881,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
823,12
Экономия при брони: -73,36 грн
749,76 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
958,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
468,53
Экономия при брони: -25,02 грн
443,51 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
971,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1004,30
Экономия при брони: -67,10 грн
937,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
433,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1027,72
Экономия при брони: -146,33 грн
881,39 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1004,30
Экономия при брони: -67,10 грн
937,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
854,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1031,78
Экономия при брони: -149,83 грн
881,95 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
883,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
1053,66
Экономия при брони: -130,19 грн
923,47 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорация Артериум
895,00 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное