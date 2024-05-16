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Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Харьков (490658) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 405 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1), ампула (4)
693,40 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: ампула (7)
652,76 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2), ампула (3)
761,46
Экономия: -124,17 грн
637,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
744,50 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1), ампула (5)
673,50 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: ампула (8)
737,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2), ампула (5)
719,26
Экономия: -75,94 грн
643,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (3), ампула (6)
688,70 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4), ампула (2)
711,40 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), ампула (7)
691,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), ампула (9)
916,30
Экономия: -235,20 грн
681,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
734,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), ампула (8)
877,10
Экономия: -191,30 грн
685,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
734,99
Экономия: -69,74 грн
665,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
717,60 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: ампула (2)
657,50 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: раствор для инъекций (9)
692,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
760,89
Экономия: -100,63 грн
660,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: ампула (5)
696,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1), ампула (7)
707,30 грн