Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Алфин капсулы №30
Фарм-Квест
275,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Алфин капсулы №30
Фарм-Квест
275,00
Экономия при брони: -28,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Алфин капсулы №30
Фарм-Квест
288,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
Алфин капсулы №30
Фарм-Квест
288,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
439.6 км
Алфин капсулы №30
Фарм-Квест
275,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
444.3 км
Алфин капсулы №30
Фарм-Квест
275,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
450.7 км
Алфин капсулы №30
Фарм-Квест
275,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
452.5 км
Алфин капсулы №30
Фарм-Квест
275,00
Экономия при брони: -28,00 грн