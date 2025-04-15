Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,00 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,15
Экономия при брони: -14,15 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,44
Экономия при брони: -21,09 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,98
Экономия при брони: -23,21 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,69
Экономия при брони: -11,81 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
236,75
Экономия при брони: -19,53 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,20
Экономия при брони: -16,10 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,40
Экономия при брони: -10,30 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
231,00
Экономия при брони: -15,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
109,67
Экономия при брони: -4,21 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
231,75
Экономия при брони: -20,83 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
211,90
Экономия при брони: -7,80 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,00 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,62
Экономия при брони: -27,22 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
232,13
Экономия при брони: -23,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
219,94
Экономия при брони: -28,96 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
241,13
Экономия при брони: -23,09 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,65
Экономия при брони: -22,65 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,96
Экономия при брони: -25,96 грн