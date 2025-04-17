Винница (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,82
Экономия при брони: -25,81 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
116,01
Экономия при брони: -13,80 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
244,58
Экономия при брони: -30,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,70
Экономия при брони: -7,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
213,50
Экономия при брони: -6,00 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,11
Экономия при брони: -23,41 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
247,36
Экономия при брони: -32,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
225,95
Экономия при брони: -36,12 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
115,41
Экономия при брони: -12,01 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,32
Экономия при брони: -8,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
110,91
Экономия при брони: -12,97 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
240,65
Экономия при брони: -30,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,00 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
219,80
Экономия при брони: -28,06 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
239,01
Экономия при брони: -30,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
219,38
Экономия при брони: -27,64 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
211,10
Экономия при брони: -3,60 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,10 грн