Киев
Бравадин® (Bravadin)

Бравадин® (Bravadin)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 330 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
186,94 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
204,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
182,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
207,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
202,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
216,46
Экономия при брони: -19,36 грн
197,10 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
243,84
Экономия при брони: -9,83 грн
234,01 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
185,66 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
208,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
190,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,84
Экономия при брони: -29,45 грн
195,39 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
244,65
Экономия при брони: -32,12 грн
212,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60
Экономия при брони: -7,60 грн
207,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
186,00 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
211,70
Экономия при брони: -4,70 грн
207,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
207,04 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
185,74 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
209,34 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
187,72 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
207,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
187,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
213,40
Экономия при брони: -6,40 грн
207,00 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
235,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
188,66 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
183,84 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
192,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
222,53
Экономия при брони: -27,06 грн
195,47 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
247,72
Экономия при брони: -14,51 грн
233,21 грн
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