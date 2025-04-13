Харьков (адрес не указан)
Доступно в 330 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
216,46
Экономия при брони: -19,36 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
243,84
Экономия при брони: -9,83 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,84
Экономия при брони: -29,45 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
244,65
Экономия при брони: -32,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,60
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
211,70
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
213,40
Экономия при брони: -6,40 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
235,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
222,53
Экономия при брони: -27,06 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
247,72
Экономия при брони: -14,51 грн