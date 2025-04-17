Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,10
Экономия при брони: -2,20 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
213,98
Экономия при брони: -6,42 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,80
Экономия при брони: -19,90 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
108,05
Экономия при брони: -6,10 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
236,63
Экономия при брони: -41,21 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
106,05
Экономия при брони: -4,10 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
221,84
Экономия при брони: -19,22 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
221,80
Экономия при брони: -17,90 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
110,04
Экономия при брони: -15,35 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
242,92
Экономия при брони: -27,31 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
211,90
Экономия при брони: -8,00 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,86
Экономия при брони: -29,90 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
229,89
Экономия при брони: -27,55 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
211,70
Экономия при брони: -7,80 грн
Бравадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,00 грн