Кальцивит (Calcivit)
Доступно в 128 аптеках в Киев
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 14:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 11.09 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 15:00
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 11.09 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 18:00
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
2.8 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 108
3.0 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 11.09 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
5.0 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 14:00
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
5.1 км
Кальцивит капсулы №30
Swiss Energy Pharma
764,80
грн
Забрать 10.09 после 14:00
