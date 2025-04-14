Одесса (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
377,42
Экономия при брони: -19,22 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков