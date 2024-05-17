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Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл, №5 - Запорожье (500751) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
273,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (9)
260,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), ампула (3)
278,49
Экономия: -47,94 грн
230,55 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), ампула (4)
296,18
Экономия: -30,18 грн
266,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 03 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
307,99
Экономия: -51,21 грн
256,78 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
273,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
273,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), ампула (3)
276,64
Экономия: -32,24 грн
244,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
273,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), ампула (1)
291,90
Экономия: -34,77 грн
257,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
273,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
273,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
273,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: раствор для инъекций (3)
268,69
Экономия: -26,71 грн
241,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), ампула (1)
316,93
Экономия: -57,07 грн
259,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
273,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
273,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (4), ампула (2)
290,40
Экономия: -44,00 грн
246,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
275,99
Экономия: -19,21 грн
256,78 грн