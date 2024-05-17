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Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл, №5 - Львов (500751) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
303,26
Экономия: -40,91 грн
262,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
272,25
Экономия: -23,17 грн
249,08 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
241,95 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
273,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
273,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
273,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: раствор для инъекций (4)
259,02
Экономия: -12,71 грн
246,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
304,82
Экономия: -40,34 грн
264,48 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
273,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
323,99
Экономия: -66,55 грн
257,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
273,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: раствор для инъекций (3)
251,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
353,99
Экономия: -96,55 грн
257,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
273,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
273,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), ампула (1)
279,79
Экономия: -26,19 грн
253,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
273,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: раствор для инъекций (3)
276,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
273,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
273,23
Экономия: -21,00 грн
252,23 грн