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Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (500751) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
296,87
Экономия: -41,98 грн
254,89 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), ампула (2)
291,51
Экономия: -35,03 грн
256,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
290,46
Экономия: -41,86 грн
248,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
280,26
Экономия: -27,27 грн
252,99 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (4)
287,26
Экономия: -37,16 грн
250,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
303,65
Экономия: -55,28 грн
248,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
274,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
291,87
Экономия: -41,45 грн
250,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
274,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
284,57
Экономия: -30,97 грн
253,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
274,85
Экономия: -32,53 грн
242,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), ампула (2)
282,96
Экономия: -30,63 грн
252,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
296,79
Экономия: -46,37 грн
250,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
274,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1), ампула (2)
293,62
Экономия: -40,62 грн
253,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
281,74
Экономия: -27,06 грн
254,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
274,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
277,49
Экономия: -26,21 грн
251,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
282,96
Экономия: -28,25 грн
254,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
274,40 грн