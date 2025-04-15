Зубная паста Пародонтакс комплексная защита (Toothpaste Parodontax complex protection)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
189,24
Экономия при брони: -26,43 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
190,68
Экономия при брони: -8,66 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
177,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
188,30
Экономия при брони: -7,85 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
178,77
Экономия при брони: -26,09 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
188,61
Экономия при брони: -25,86 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
178,23
Экономия при брони: -24,95 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
176,20
Экономия при брони: -22,92 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
195,70
Экономия при брони: -40,72 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
178,04
Экономия при брони: -28,43 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн