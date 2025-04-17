Зубная паста Пародонтакс комплексная защита (Toothpaste Parodontax complex protection)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
177,51
Экономия при брони: -29,55 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
188,88
Экономия при брони: -22,32 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
180,84
Экономия при брони: -32,49 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
188,37
Экономия при брони: -21,81 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
189,99
Экономия при брони: -23,43 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
180,77
Экономия при брони: -30,75 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
195,24
Экономия при брони: -33,06 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Мед-сервис
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1